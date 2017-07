Kinrooi -

Medewerkers van het Natuurhulpcentrum hebben in Kinrooi een bever uit een privévijver gered. Hoe het dier daar terecht is gekomen, is een raadsel. De eigenaars van de vijver ontdekten de bever toen ze terugkwamen van vakantie. Ze contacteerde meteen het Natuurhulpcentrum die het dier bevrijdden en terug loslieten in de vrije natuur.