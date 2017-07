Man steekt collega neer aan Shopping 1 in Genk

Genk - In de Rootenstraat in Genk is maandagochtend een 26-jarige man neergestoken. Zijn toestand is stabiel. Politie CARMA arresteerde kort na de feiten een verdachte.

Omstreeks 6 uur in de ochtend liep een oproep binnen over een steekpartij in de Rootenstraat. Een voorbijganger verwittigde de hulpdiensten. Politie CARMA snelde ter plaatse en trof een gewonde man aan in de buurt van het Quick-restaurant in Shopping 1. Het 26-jarige slachtoffer uit Diepenbeek liep drie diepe steekwonden op en werd door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is stabiel.

De politie ging meteen op zoek naar de verdachte en trof deze aan bij het busperron bij Shopping 1 in de Europalaan. De 25-jarige Hasselaar werd voor verhoor en onderzoek meegenomen naar het commissariaat. Hij liep lichte verwondingen op tijdens de steekpartij. De betrokkenen bleken collega’s te zijn en zouden ruzie gemaakt hebben over het werk. Het gerechtelijk labo voerde een sporenonderzoek uit en beide betrokken werden onderzocht door een wetsgeneesheer. De Hasselaar werd vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren, die hem besloot aan te houden.