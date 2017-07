Drie koperdieven in de cel na diefstal op Ford-terreinen

Genk - Vrijdag- op zaterdagnacht arresteerde Politie CARMA een man die zich verdacht gedroeg aan de Ford-terreinen in Genk. Camerabeelden toonden enkele indringers op het terrein, waarop de politie een observatie startte. Zaterdagavond registreerden bewakingsbeelden er opnieuw verdachte activiteiten. Dit leidde tot de arrestatie van twee andere personen.

Op camerabeelden van de Ford-site was vrijdagavond te zien dat er enkele ongenodigde personen rondliepen op het terrein, daarop besloot de politie om een kijkje te gaan nemen ter plaatse. Omstreeks 4u doken in de Mondeolaan enkele auto’s op die naar de achterzijde van de Ford-terreinen reden. Tien minuten later verlieten ze het terrein.

Eén auto werd in de omgeving van de Swinnenwijerweg tot stilstand gebracht. De bestuurder en de passagier sloegen beiden te voet op de vlucht en liepen een bos in. De bestuurder kon gevat worden, maar de passagier wist te ontkomen. De tweede auto werd gevolgd tot in de Fletersdel. De bestuurder sprong uit de rijdende wagen en vluchtte eveneens een bos in. De auto kwam zonder passagiers 150 meter verder veilig tot stilstand. De vluchtende verdachten werden in het bos achtervolgd, maar konden niet opgespoord worden.

Er kwam versterking voor een zoekactie in de omgeving, maar dit leverde niets op. In beide voertuigen vond de politie een grote hoeveelheid koper. Zowel de auto’s als de gestolen goederen zijn in beslag genomen.

Verdachten

De gearresteerde bestuurder is een 48-jarige man uit Verviers. Hij werd voor verder onderzoek en verhoor overgebracht naar het politiecommissariaat. Zaterdagnamiddag moest hij in Tongeren bij de onderzoeksrechter verschijnen. Hij besloot de verdachte aan te houden.

Zaterdagavond registreerden bewakingsbeelden opnieuw verdachte activiteiten op de Ford-site. Een observatie leidde tot een korte achtervolging van een auto met onderschepping in de Henry Fordlaan. De politie arresteerde beide inzittenden en bracht hen over naar het commissariaat.

In hun wagen vond de politie allerlei werktuigen, kledij en accessoires die voor koperdiefstal gebruikt kunnen worden. Alles werd in beslag genomen.

De twee Fransmannen van 27 en 32 jaar zijn zondag voorgeleid bij een onderzoeksrechter in Tongeren. Ze werden beiden aangehouden.