Gaat deze selfie écht te ver?

De Texaanse Katherine Armendariz is op enkele dagen tijd de wereld rond gegaan met een wel erg opmerkelijke selfie. Op de foto is te zien hoe ze haar zus bijstaat tijdens de bevalling, al lijkt die laatste niet echt klaar om een kiekje te laten nemen.

“SELFIE! Terwijl mijn zus een baby uit haar vagina drukt!”, dat was het bijschrift van Armendariz toen ze de bewuste foto op Imgur postte. Op enkele dagen tijd ging de selfie de wereld rond en werd hij al meer dan 585.000 keer bekeken en gedeeld. Sommige social media-gebruikers vinden het kiekje hilarisch, anderen totaal ongepast. “Ik ben zelf moeder van vijf kinderen, ik weet dus hoe pijnlijk het is om te bevallen. Op het moment dat we de selfie wilden nemen had ze eerst niet zoveel pijn. Ze vond het zelfs een goed idee. Net toen ik zei dat ik de foto zou maken kwamen de weeën. Ze riep nog ‘O mijn god, ik kan dit niet aan’, net toen ik de foto nam. Ik ben vooral blij dat ik dit keer niet zelf aan de beurt was”, aldus de Amerikaanse tegen de site Mashable.

“Ik heb de foto ook niet meteen op Imgur geplaatst, maar eerst overlegd met mijn zus. Zij vond het nadien wel een grappig kiekje en gaf haar zegen.”