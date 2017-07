“McGregor knock-out door sparringpartner”

MMA-vechter Conor McGregor, de uitdager van bokser Floyd Mayweather, zou door Bradley Wheeler gevloerd zijn op training, zo zegt voormalig bokskampioen Jessie Vargas.

Voor Conor McGregor, die op 26 augustus de strijd aangaat met bokskampioen Floyd Mayweather, begint na de perstour stilaan de echte voorbereiding op de kamp. De Engelse krant The Sun schrijft dat de trainingen echter niet erg vlot verlopen. Zo zou McGregor , volgens voormalig tweevoudig bokskampioen Jessie Vargas, op training K.O. geslagen zijn door sparringpartner Bradley Wheeler. Vargas zei verder in het interview dat hij verwacht dat Mayweather vlot zal winnen tegen McGregor in zes of zeven ronden. Ook een andere sparringpartner, bokser Chris van Heerden, meende niet onder de indruk te zijn van MMA-vechter McGregor.

De vaste trainingspartner van McGregor schetst een ander beeld van Mayweathers uitdager. Volgens hem is McGregor een erg goede bokser. “Hij beweegt niet zoals een gewone bokser. Hij is sterk, snel en vooral erg lichtvoetig. Dat maakt hem zo onvoorspelbaar.” Volgens McGregors trainingspartner zal Mayweather het niet makkelijk hebben tegen hem: “Ik denk niet dat Mayweather ooit al tegen zo’n type bokser gevochten heeft.”