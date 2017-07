“In dit land zijn geen homo’s, en als ze er al zijn, moeten die duivels verhuizen naar Canada”

De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov heeft zich alweer uiterst negatief uitgelaten over holebi’s. Dit keer noemde hij hen ‘de duivel’, terwijl hij intussen ook nog steeds het bestaan van holebi’s en de mishandeling van holebi’s in zijn land ontkent.

In april van dit jaar kwamen er al verontrustende berichten uit de autonome Russische Republiek Tsjetsjenië. Holebi’s worden daar volgens mensenrechtenorganisaties in concentratiekampen opgesloten. Anderen worden mishandeld op straat.

Het bestaan van die concentratiekampen werd door de Tsjetsjeense overheid ontkend, vooral omdat ook homoseksualiteit ontkend wordt: “Wie niet bestaat, kan je niet oppakken.”

Dat laatste heeft de leider van de Tsjetsjeense republiek, Ramzan Kadyrov, intussen nog eens bevestigd aan het Amerikaanse tv-netwerk HBO. “We hebben niet zo’n soort mensen in ons land”, reageerde Kadyrov op een vraag van David Scott van HBO over de heksenjacht die in het land aan de gang is op holebi’s. “We hebben geen homo’s hier. En als er hier al zijn, neem ze dan mee naar Canada.”

Kadyrov Foto: IMAGEGLOBE

“Het zijn duivels”

Kadyrov ging verder door te zeggen dat homo’s uit het land moeten verwijderd worden om het bloed in de regio te zuiveren. “Neem ze zo ver mogelijk van ons weg, als er al zijn in ons land. Ze zijn te koop.”, zei de Tsjetsjeense leider. “Het zijn duivels. Het zijn geen mensen.”

In mei nog verklaarde Kadyrov dat hij tegen de start van de Ramadam toen de holebigemeenschap in Tsjetjenië van de kaart wilde geveegd hebben.

Met de dood bedreigd

Intussen blijkt dat de journalisten die de praktijken aan het licht brachten waarbij homo’s worden mishandeld en opgepakt om ze in concentratiekampen te zetten, zich moeten verschuilen. Ze worden bedreigd met de dood.