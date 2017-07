Charleroi heeft vervanger Marcq beet

Marco Ilaimaharitra (21) heeft voor vier jaar getekend bij Charleroi. De voormalige Franse jeugdinternational moet de vervanger van de naar AA Gent vertrokken Damien Marcq worden. Hij komt transfervrij over van het Franse Sochaux.

Ilaimaharitra was al even in Charleroi, maar het was nog wachten op de handtekening van de eigenaar van Sochaux om het officieel te maken.

Voor de Zebra’s is het al de vierde inkomende transfer na de komst van de Iraanse aanvaller Kaveh Rezai, de Portugese linksback Nurio Fortuna en en de jonge Anderlecht-aanvaller Dodi Lukebakio.