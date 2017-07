Antwerp staat dicht bij akkoord met Porto over Ivo Rodrigues

Antwerp staat dicht bij een akkoord over Ivo Rodrigues van FC Porto. De clubs zijn er zo goed als uit voor een uitleenbeurt van een jaar, de speler zelf wordt vandaag op de club verwacht om te tekenen. Als alles goed verloopt, kan hij morgen aansluiten op stage.

Antwerp is vandaag met 23 spelers begonnen aan de eerste training op stage in Doorwerth. Nieuwkomer Sall (administratieve verplichtingen in Senegal) en Biset (echo) waren er nog niet bij maar sluiten later aan. En ook Ivo Rodrigues lijkt morgen te kunnen aanpikken.

Foto: ts

Aanvaller van 30 miljoen euro

Ivo Rodrigues is een 22-jarige Portugese flankaanvaller die de afgelopen jaren door Porto achtereenvolgens aan Vitoria Guimaraes, Arouca and Pacos Ferreira werd uitgeleend. Opvallend: Rodrigues heeft een afkoopsom van dertig miljoen euro in zijn contract. In Portugal is het echter de gewoonte om onrealistische afkoopsommen in de contracten van de spelers op te nemen. In het verleden stond hij wel in de belangstelling van onder meer Wolfsburg en Rennes.

Rodrigues kan op beide flanken uit de voeten. Op het moment dat hij in de winter van 2015 aan Vitoria Guimaraes werd uitgeleend, was hij topschutter van Porto B. Een jaar later beleefde hij bij Arouca in de Portugese eerste klasse zijn beste seizoen met vijf goals en zes assists in 34 wedstrijden. Vorig seizoen had hij het wat moeilijker om zich door te zetten omdat zijn ploeg Pacos Ferreira tegen de degradatie moest vechten. Hij kon slechts één keer scoren.

Met zijn 22 jaar lijkt Rodrigues niet de meest ervaren speler, maar hij heeft toch bijna zestig wedstrijden in de Portugese eerste klasse op zijn teller. In de jeugd van Porto stond hij altijd bekend als een groot talent. Rodrigues doorliep ook alle jeugdcategorieën van de Portugese nationale ploeg.