Toestand van jongetje (6) na ongeval met quad blijft onveranderd

Lommel - De toestand van de jonge Kiano Stans blijft onveranderd. De 6-jarige jongen uit Lommel-Kerkhoven raakte donderdagavond levensgevaarlijk gewond toen hij met z’n quad tegen een boom botste.

De jongen was met de quad van de afrit van het huis gereden en verloor om onbekende reden de controle over het stuur. Kiano werd met een zwaar hoofdletsel naar het ziekenhuis in Genk gebracht. Daar vecht hij nog steeds voor zijn leven. De ouders vroegen via de sociale media om een kaarsje aan te steken voor hun oudste zoontje. Intussen stromen de steunbetuigingen binnen.