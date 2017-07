Oefenwedstrijden leggen de pijnpunten genadeloos bloot en die zijn bij STVV nog altijd talrijk. Maar de Kanaries beschikken ook over troeven. Met Gueye, Boli en Vetokele loopt er vooraan schoon volk rond. Babacar Gueye, de 22-jarige Senegalees, demonstreerde tegen Beerschot-Wilrijk dat hij een absolute meerwaarde is. Met twee goals vlak voor rust deed hij de balans in Truiens voordeel overhellen.