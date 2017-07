“Knie voelt goed aan”

Een kwartier. Meer speeltijd was er tegen Ajax niet weggelegd voor Dante Vanzeir. Toch drukte de 19-jarige spits zijn stempel op het resultaat. Na een spurtduel met Doekhi ging hij neer in de zestien. Penalty, omgezet door Siebe Schrijvers. Niet de eerste keer in deze voorbereiding dat de Beringenaar zich in positieve zin manifesteerde. Tegen Termien en Willem II scoorde hij. Negen maanden nadat hij de kruisbanden van de rechterknie afscheurde, is het einde van de tunnel in zicht. “Conditioneel zit het goed, nu nog balgevoel en matchritme kweken.”