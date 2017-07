Naar aanleiding van 100 jaar slag bij Passendale en de deportatie van alle Moorsledenaren naar Mechelen is er op 5 augustus een herdenking op Tyne Cot Cemetery in Passendale. De 11-jarige Hendrik Poppe uit Opglabbeek zal er op trompet solo de Last Post en Te Velde spelen als eresaluut aan alle gesneuvelden. “Dit wordt een onvergetelijk kippenvelmoment”, verwacht Hendrik.