Zeven zenders al zeker van toekomst

27 andere Limburgse lokale radio’s weten pas in december of ze frequenties krijgen

Zeven Limburgse lokale radio’s zijn al zeker dat ze nog minstens negen jaar in de ether kunnen blijven. De Vlaamse regering keurde zopas de toewijzing van een hele groep zendfrequenties aan lokale zenders goed. In onze provincie werden 34 aanvragen ingediend. Voor 27 lokale radio’s is het dus nog afwachten. Voor hun frequenties schreven zich meerdere kandidaten in. Welke dossiers het halen, weten we tegen het einde van het jaar.