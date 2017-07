“Honing droop van de muur”

Jarenlang had Muriel Driessen (45) uit Kattenbos zonder het te beseffen ongewenste gasten in huis. Een enorme bijenzwerm had zich genesteld in een smalle spouwmuur van haar huis. “De jongste jaren droop de honing van de muur in onze badkamer. In de muur moest dus wel een honingraat zitten van enkele vierkante meters”, aldus Driessen, die de hulp inriep van een imker. Die zag geen andere optie dan met pijn in het hart het bijennest te verdelgen.