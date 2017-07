Mollema pakt ritwinst na krachttoer, ereplaatsen voor Bakelants en Pauwels

Bauke Mollema heeft de 15e etappe in de Tour de France gewonnen. De Nederlander van Trek-Segafredo kwam alleen over de meet in Le Puy-en-Velay. Hij sprong weg uit een omvangrijke kopgroep en hield stand. Na een heuse krachttoer kon de Nederlander juichen. Ulissi sprintte voor Gallopin naar plek twee. Jan Bakelants was eerste Belg op de achtste plaats, Serge Pauwels werd tiende voor Tiesj Benoot.

Thomas De Gendt voorspelde het zaterdag al: het zou een rit worden voor een ontsnapping. Veel renners hadden zich dan ook voorgenomen hun kans te gaan en vrijwel meteen ontstond er een kopgroep van tien man. Bekendste namen in die ontsnapping waren onze landgenoot Serge Pauwels (Dimension Data), hardrijder Tony Martin (Katusha) en bollentrui Warren Barguil (Sunweb), die vrijdag nog een rit won.

Trek-Segafredo wilde de ontsnapping niet zonder slag of stoot laten gaan, maar slaagde er niet in het gat te dichten. Door het beukwerk van vooral Bauke Mollema scheurde het peloton wel in stukken. Tim Wellens ging als eerste overboord en gaf niet veel later op. Na dagenlang problemen met de hitte was een ziekte er te veel aan. Hij wilde de tweede rustdag van morgen nog halen, maar dat lukte niet.

Vooraan was Barguil erop uit om de eerste bergpunten van de dag te pakken. Al heel snel was er de Montée de Naves d’Aubrac en de Fransman van Sunweb reed aan een verschroeiend tempo omhoog. Enkel Pauwels en Damiano Caruso konden volgen tot de top, maar de punten waren wel voor Barguil. In de afdaling kwamen Grmay en Van Baarle terug aansluiten vooraan, de anderen werden opgepikt door een achtervolgende groep. Die ontstond na een uitval van Tiesj Benoot (Lotto-Soudal) en hij kreeg het gezelschap van onder meer Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Jan Bakelants (AG2R) en Michael Matthews (Sunweb). De Australiër had zijn zinnen gezet op de tussenspurt. De groep zou uiteindelijk 23 renners tellen, die op zoek gingen naar de vijf leiders. Op 130 km van de meet was de samensmelting een feit, we hadden 28 leiders.

En De Gendt kreeg gelijk. In het peloton maakte Team Sky geen haast, de koplopers kregen vrij spel. De voorsprong liep snel op boven de zes minuten, Matthews pakte ondertussen zoals verwacht de punten aan de tussenspurt, hij loopt zo in op Marcel Kittel in de strijd om het groen. De Duitser van Quick-Step Floors heeft nog een bonus van 79 punten op de ritwinnaar van zaterdag.

In de kopgroep bleef het ondertussen goed ronddraaien, op 80 km van de meet bedroeg het verschil met het peloton zeven minuten. Maar voor Martin ging het niet snel genoeg en met nog 67 km voor de boeg ging de Duitser er alleen vandoor. De wereldkampioen tijdrijden legde er stevig de pees op, haalde snelheden van meer dan 50 km/u en reed snel een voorsprong van meer dan een minuut bij elkaar op de achtervolgende groep.

Jan Bakelants gooide dan een tweede knuppel in het hoenderhok en reageerde. De Marchi en Barguil volgden zijn voorbeeld, de wil zich in elk geval niet zomaar neerleggen bij een zege van Tony Martin. Hij valt aan, ook De Marchi en Barguil proberen het. De kopgroep spatte uiteen, maar Martin bleef ver voor de rest uitrijden. Hij vatte met meer dan een minuut de Peyra Taillade aan, een klim van 8,3 km lang en een gemiddeld stijgingspercentage van 7,4%, met in het midden enkele zware stroken tot 14%.

En die was er teveel aan voor Martin. Zijn voorsprong slonk zienderogen, vooral een ontketende Barguil maakte jacht op de Duitsers. Maar voor sensatie moesten we in het peloton zijn. Bardet liet zijn troepen tempo maken op de klim van eerste categorie. AG2R trok stevig door en dan kwam Froome plots in de problemen. De gele trui reed lek en Michal Kwiatowski stond zijn wiel af aan zijn kopman.

Henao en Kyrienka wachtten Froome op en probeerden hem terug te brengen, maar dat liep niet zonder problemen. AG2R bleef doortrekken en Froome moest al snel alleen verder. Dan werd de hiërarchie binnen Sky duidelijk. Landa was de volgende die de Britse leider moest opwachten en de ijzersterke Spanjaard bracht zijn ploegmaat terug naar de groep der favorieten. Met sprekend gemak ging Landa zijn plaats vooraan in dat groepje meteen terug opeisen, Froome bleef aan de staart hangen.

Aan de kop van de koers was het verhaaltje van Martin ondertussen uit, hij werd voorbij gestoomd door Barguil en Pauwels. De Fransman pakte alweer de volle buit voor het bergklassement, maar kreeg onze landgenoot niet helemaal kwijtgespeeld. De twee lieten zich vervolgens inlopen door de overgebleven achtervolgers. Mollema was de volgende om alleen zijn kans te wagen.

De Nederlander van Trek-Segafredo leek aanvankelijk niet te veel voorsprong bij elkaar te rijden, maar achter hem raakte de samenwerking zoek en het verschil iep op tot een halve minuut. Mollema bleef vlot gaan en zijn voorsprong goed vast op de slotklim, de Côte de Saint-Vidal. Hij hield aan de top 20 seconden over op Barguil, Roglic, Gallopin en Ulissi. Benoot en Bakelants volgde niet veel verder. In de groep der favorieten vielen Adam Yates (Orica-SCOTT) en Daniel Martin (Quick-Step Floors) aan, maar Landa controleerde in dienst van Froome.

Aan de kop was het ondertussen razend spannend. De vier achtervolgers kwamen seconde per seconde dichter, maar Mollema perste er alles uit. Dichter dan tien seconden kwamen de achtervolgers uiteindelijk niet. Mollema hield knap stand en kwam solo over de meet, een straffe prestatie van de Nederlander. Ulissi klopte Gallopin nog op de meet voor de tweede plek, Roglic was vierde en Barguil stelde zich tevreden met de vijfde stek.

Bij de favorieten pakte Martin 14 seconden op de rest, maar Froome overleefde de rit uiteindelijk zonder kleerscheuren. Gezien de lekke band en de druk van vooral AG2R was dat een mooie prestatie. Quintana was andermaal de verliezer van de dag, hij verloor vier minuten en tuimelt uit de top tien.

Uitslag:

1) Bauke Mollema

2) Diego Ulissi

3) Tony Gallopin

4) Primoz Roglic

5) Warren Barguil

6) Nicolas Roche

7) Lilian Calmejane

8) Jan Bakelants

9) Thibaut Pinot

10) Serge Pauwels

11) Tiesj Benoot

Stand:

1) C. Froome (Team Sky) in 64u40’21”

2) F. Aru (Astana) +18”

3) R. Bardet (AG2R) +23”

4) R. Uran (Cannondale-Drapac) +29”

5) D. Martin (Quick-Step Floors) +1’12”

6) M. Landa (Team Sky) +1’17”