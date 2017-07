Prins William speelt voor doelman in kostuum, dan trapt dit meisje

Dat de Britse prins William goed is in polo spelen, is geen geheim. Maar een carrière als doelman is hem niet op het lijf geschreven. Dat blijkt een uit videofragment op de Instagram-pagina van Kensington Palace.

Afgelopen vrijdag was het voetbalteam van de Wildcats Girls, een organisatie die meisjes tussen 5 en 11 aanmoedigt om te voetballen, te gast in Kensington Palace. In de tuin van het paleis ging prins William - in maatpak - in het doel staan en mochten kinderen goals proberen te scoren.

Een bericht gedeeld door Kensington Palace (@kensingtonroyal) op 13 Jul 2017 om 6:16 PDT

Een meisje trapte de bal netjes in de linkse hoek van het doel. De prins spreidde zijn armen zo wijd mogelijk, maar het mocht niet baten. De 1 - 0 in haar voordeel was een feit. Na het partijtje penalty’s liet de royal het net voor wat het was en praatte hij met de meisjes over wat ze graag willen bereiken op sportief vlak.

Foto: Photo News

