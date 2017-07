Hoofdverdachte Europees paardenvleesschandaal opgepakt in België

De Nederlandse hoofdverdachte van een paardenvleesschandaal met tentakels in heel Europa is recentelijk opgepakt in België. Dat meldt de Europese politieorganisatie Europol zondag. In Spanje pakte de politie 65 andere verdachten op.

De Spaanse Guardia Civil heeft samen met Europol een bende ontmanteld die paardenvlees dat niet geschikt was voor menselijke consumptie tot hamburgers verwerkte en in de rest van Europa verhandelde. De Spaanse politie werkte samen met Frankrijk, Italië, Portugal, Roemenië, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, maar ook met ons land.

In Spanje werden 65 mensen opgepakt op verdenking van een reeks misdrijven: dierenmishandeling, valsheid in geschrifte, inbreuken tegen de volksgezondheid, witwassen en bendevorming. Het onderzoek gaat terug tot 2013, toen er in Ierland in hamburgers sporen van paardenvlees aangetroffen werden.

Het paardenvlees, afkomstig uit Portugal en Noord-Spanje, zou na verwerking naar België gestuurd zijn. Ons land is een van de grootste exporteurs van paardenvlees in de Europese Unie. De identificatie van de dieren werd vervalst door microchips en documentatie te wijzigen.

De federale politie van ons land, samen met het federaal voedselagentschap (FAVV) en de Guardia Civil, arresteerde de Nederlandse hoofdverdachte van de zaak ‘recentelijk’ in ons land, zegt Europol. Hij zou vanuit Calpe, in het Spaanse provincie Alicante, de organisatie aangestuurd hebben.