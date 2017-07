David Goffin krijgt bij terugkeer in competitie haalbare kaart in Umag

David Goffin (ATP 13), out met een enkelblessure sinds zijn tuimelperte in de derde ronde van Roland Garros op 2 juni, komt komende week opnieuw in actie op het ATP-toernooi in het Kroatische Umag (gravel/482.060 euro). Goffin, het eerste reekshoofd in Kroatië en vrijgesteld van de eerste ronde, neemt het in de tweede ronde op tegen de Bosniër Damir Dzumhur (ATP 83) of een kwalificatiespeler.

Goffin profiteert in Kroatië van een uitnodiging. Momenteel is de Luikenaar al in Umag, waar hij later op de avond aan de zijde van de Fransman Gaël Monfils een exhitibiewedstrijd speelt tegen de Kroaten Borna Coric (ATP 45) en Ivan Dodig (ATP 11 in het dubbelspel).

In het nieuwe ATP-klassement maandag zal Goffin zakken van de dertiende naar de veertiende plaats.