Deze hack met je bikini komt van pas op vakantie

Heb je een bikini met haltertop mee op reis, dan kan je nek er na een tijdje onder lijden. Met dit makkelijke trucje verhelp je het probleem. Of hoe je met één top eigenlijk ook meteen een tweede mee hebt.

De Amerikaanse schrijfster en body positivity activiste Allison Kimmey (30) heeft een goede tip voor dames, die net als haar een grote boezem hebben. Maak de touwtjes in je nek los en knoop ze gekruist vast aan de onderste. Zo krijg je een bikinitop met rechte bandjes - ook niet mis als je egaal wil bruinen. Afwisselen is de boodschap. In haar Instagram-filmpje zie je hoe de truc in zijn werk gaat.