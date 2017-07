Reisblogster post de mooiste foto’s op Instagram, maar zie jij wat er niet klopt?

Van de New Yorkse skyline tot de Taj Mahal in India: reisblogster Amelia Liana (26) uit Londen post de mooiste reisfoto’s op Instagram. Maar of ze ook echt op elke bestemming is geweest, trekken haar volgers in twijfel. Ze hebben immers ontdekt dat sommige beelden sterk bewerkt zijn.

Een kiekje vanaf de top van het Rockerfeller Center in Manhattan wekte argwaan bij de volgers. Op de foto kijkt de blondine door het raam naar the big apple. Eén belangrijk detail ontbreekt: de beroemde Freedom Tower, die de skyline sinds vier jaar siert, is nergens te bespeuren. “De gebouwen zien er anders uit nu”, merkt een volger op in de reacties. “Dit is knip- en plakwerk. Je reflectie in het raam is zelfs verkeerd”, schrijft iemand anders. Een analyse van krant The Times brengt de ongemakkelijke waarheid aan het licht: Amelia’s silhouet is gefotoshopt over een oude foto van de stad.



De blogster valt ook door de mand met een foto van de Taj Mahal in India. Het valt velen op dat er op haar kiekje wel heel weinig mensen rondlopen, terwijl er op andere vakantiefoto’s van het monument veel meer toeristen te zien zijn. Daarnaast loopt de schaduw van de vrouw niet door over het water in de vijver. Net voor de koepel van het bouwwerk vliegen enkele vogels, maar die zijn een staaltje digitaal knutselwerk. “Wat erg dat je je foto’s zo bewerkt en er zelfs vogels op plakt”, aldus een volger.



Amelia, die op Instagram zo’n half miljoen volgers heeft, reageert op de commotie in The Times. Ze ontkent dat ze haar fans belazert. “Ik heb veel trouwe volgers die ik als mijn vrienden beschouw en ik zou ze nooit bedriegen door een foto te plaatsen vanop een locatie waar ik niet echt ben. Ik ben altijd eerlijk omdat ik beelden maak op echte locaties”, klinkt het.