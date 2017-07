IN BEELD. Rockend Herk geniet in het zonnetje

Voor het 35ste verjaardagsfeestje nodigde Rock Herk dit weekend een pak Belgen en oudere rockrukkers uit. Die formule werkt, want alweer is het festival - dat enkele jaren geleden op een haar na dood was - tot de nok uitverkocht. De aanwezigen genoten met volle teugen in een heerlijk zomerzonnetje.