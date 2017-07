Lukaku mist reuzenkans bij debuut voor Manchester United, maar krijgt lof van Mourinho

Romelu Lukaku heeft zijn eerste 45 minuten in het shirt van Manchester United achter de rug. United klopte in Los Angeles het plaatselijke Galaxy van Jelle Van Damme met 2-5. De grote Belgische spits kwam in de tweede helft op het veld maar wist niet te scoren. Die andere Belg bij de Red Devils, Marouane Fellaini, wist zich wel op het scorebord te werken.

Romelu Lukaku is sinds afgelopen maandag officieel een speler van Manchester United. Manager Jose Mourinho had 85 miljoen euro veil voor de spits van Everton. De spits sloot meteen aan bij zijn ploegmaats in de Verenigde Staten, waar United een tournee afwerkt.

Zaterdagavond stond de eerste wedstrijd van de voorbereiding op het programma; tegenstander van dienst was LA Galaxy, waar Jelle Van Damme zich ondertussen heeft opgewerkt tot kapitein.

In de eerste helft zag Lukaku vanop de bank dat zijn ploeggenoten weinig moeite hadden met de Amerikanen. Via Rashford, tweemaal, en Fellaini liep United simpel uit tot 0-3.

Na de rust bracht Mourinho een volledig nieuw elftal binnen de lijnen. Daarin was er ook een plaats voor Lukaku. Ondanks een grote kans kwam de Belgische spits niet tot scoren. Dat konden Mkhitaryan en Martial wel. Dos Santos kon met twee doelpunten nog milderen voor de voormalige ploeg van David Beckham tot 2-5.

Lukaku en co nemen het in de Verenigde Staten nog op tegen Real Salt Lake, de stadsrivalen van Manchester City, Real Madrid en FC Barcelona.