België degradeert in Grand Prix Series Rugby Sevens

België heeft zaterdag zijn drie poulewedstrijden verloren op de vierde en laatste manche van de Grand Prix Series Rugby Sevens in het Engelse Exeter. De Belgen zijn zo zeker van degradatie naar een lager niveau, de Trophy.

Op deze laatste manche dienden de Belgen beter te doen dan Portugal, concurrent in de strijd om het behoud. In groep A was net dat Portugal de laatste tegenstander van België.

Voor die belangrijke wedstrijd verloren de Black Unicorns met 24-5 van Frankrijk en met 40-7 van Ierland. Portugal versloeg daarentegen Frankrijk met 14-17. België moest met 14 punten punten verschil winnen van Portugal om de Portugezen in de poule voorbij te steken. Maar finaal gingen onze landgenoten met 12-17 onderuit. De Belgen werden vierde in hun groep, waardoor ze zondag voor de plaatsen 9 tot 12 strijden. De Portugezen staan dankzij hun tweede plaats in de kwartfinales. De Belgen kunnen niet meer beter doen dan Portugal en degraderen bijgevolg.

Zondag treft België Italië in zijn eerste kwalificatiematch.

