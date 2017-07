Makarova en Vesnina pakken met sprekend gemak dubbeltitel bij de vrouwen op Wimbledon

Het Russische duo Ekaterina Makarova/Elena Vesnina heeft zaterdag het dubbelspel bij de vrouwen op Wimbledon gewonnen.

De tweede reekshoofden lukten in de finale een double bagel tegen Chan Hao-Ching uit Taiwan en de Roemeense Monica Niculescu, de negende reekshoofden. Na 54 minuten gaf het scorebord tweemaal 6-0 aan.

In 2015 stonden Makarova en Vesnina al eens in de finale op Wimbledon. Eerder wonnen ze samen Roland Garros 2013 en het US Open 2014.

Foto: Photo News

Op de erelijst zijn Makarova en Vesnina de opvolgsters van de zussen Serena en Venus Williams.