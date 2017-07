Vanderbemden, Watrin en Dylan Borlée komen niet in de buurt van WK-minima

Robin Vanderbemden, Dylan Borlée en Julien Watrin zijn er in Ninove niet in geslaagd in de buurt de buurt te komen van de limiet voor het WK atletiek binnen drie weken in Londen. Vanderbemden bleef op 20.91 steken in de 200m, Borlée en Watrin liepen in de 400m respectievelijk 46.22 en 47.26. De minima staan op 20.39 en 45.33.

Dylan Borlée won in Ninove, maar vond de omstandigheden niet ideaal. “Het begint me echt te frustreren. Op training loopt het supergoed, maar in wedstrijd wil het nog niet lukken. Ik heb de perfecte omstandigheden nodig, maar na de regen op het BK stond er vandaag veel wind.”

Watrin, die uit blessure komt, moest het met een vierde plaats doen. “De eerste 200m gingen goed, maar in de bocht kraakte ik al. Ik heb twee maanden alleen maar fietstrainingen gedaan en mis heel veel ritme.”

In Luik woensdag lopen de drie broers Borlée de 300m. In Heusden zaterdag lopen Kevin en Jonathan Borlée en Robin Vanderbemden de 200m. Dylan Borlée en Julien Watrin doen er de 400m. Vlak daarna lopen ze allen nog een 4x400m in Heusden, verspreid over twee teams.