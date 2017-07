Vandoorne na beste F1-kwalificatie ooit: "Het maximale eruit gehaald"

Stoffel Vandoorne reed een erg sterke kwalificatie op het circuit van Silverstone. Onze landgenoot reed met een negende tijd zijn sterkste F1-kwalificatie ooit en ziet dat door de gridpenalty voor Valtteri Bottas beloond met de achtste plaats op de startgrid.

"Het was enigszins onverwacht dat ik kon deelnemen aan Q3. De voorbije races heb ik echter enorm hard gewerkt en we hebben zeker verbeteringen bij het team gezien. In Azerbeidzjan, Oostenrijk en dit weekend hier in Silverstone haalden Fernando en ikzelf hetzelfde niveau. Ik heb uiteraard een goed gevoel dat ik nu die volgende stap weet te zetten."

"We hadden gehoopt dat het een kwalificatie zou worden die beïnvloed werd door wisselvallige omstandigheden en regen. Onder die omstandigheden waren we redelijk sterk. Toen vervolgens de baan droger werd hebben we er het maximale uit gehaald."

Vandoorne had gisteren reeds voorspeld dat tijdens de kwalificatie veel van de details zou afhangen. Alles zat vandaag dan ook erg dicht op elkaar.

"Zoals gebruikelijk de laatste tijd zat alles in het middenveld erg dicht op elkaar. Sommigen hebben dan tijdens de kwalificatie iets extra achter de hand. De wisselvallige omstandigheden hebben ons vandaag echt geholpen. Iedere keer wanneer ik op de baan was slaagde ik erin om echt een goede rondetijd neer te zetten. De negende plaats in Q3 was vandaag het maximaal haalbare," besluit Vandoorne.

