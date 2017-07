Wat als Disney-figuren in de realiteit zouden terechtkomen?

De Britse illustrator Tom Ward heeft iets met ‘Disney’-figuren, in die zin dat hij zich afvraagt hoe ze zich zouden gedragen als ze in de realiteit anno 2017 zouden terechtkomen. Hij laat zijn creativiteit de vrije loop in zijn reeks 'Alt Disney', en doet met grappige schetsen een gokje naar hoe ze hun dagen zouden doorbrengen.

Pinokkio zou tijdens het liegen zijn neus als selfiestick kunnen gebruiken.

De vriend van Gaston uit 'Belle & het Beest' zwaait jolig met een regenboogvlag.

Dagelijkse beslommeringen ten huize Assepoester. Haar prins is weer eens te veel bezig met zijn telefoon.

Sima, Tijgetje en Shere Khan zijn gevangen door circusmedewerkers en moeten nu shows opvoeren.

Ook Baloe viel ten prooi, maar gelukkig zou Mowgli hem kunnen bevrijden.

Kleine zeemeermin Ariel vindt het maar niets om rond te zwemmen in een vervuilde zee...

En Alice in Wonderland wordt een gezond dieet opgedrongen.