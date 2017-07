Topmodel geeft geheimpjes prijs in nieuwe video

Het Amerikaanse topmodel Gigi Hadid is de volgende beroemdheid die te zien is in de ‘73 vragen’-rubriek op de website van modeblad Vogue. Daarin beantwoordt ze de meest uiteenlopende vragen kort en krachtig. Zo komen haar fans onder meer te weten dat ze heel goed kan slapen op een vliegtuig, haar eigen haren wel eens heeft geknipt en dol is op de stijl van Rihanna en de Olsen-tweeling.

Verder vertelt de blondine, die in augustus samen met haar vriend Zayn Malik op de cover van Vogue prijkt, dat ze als kind graag van ’s morgens vroeg tot ’s avonds bezig was met haar paarden. Over trends en stijl valt volgens haar niet te twisten: “als je met een outfit past, dan is het allemaal goed”, klinkt het.

Over haar liefdesleven praat ze met veel plezier. “Een paar jaar geleden gingen we op Valentijn een boottochtje doen. Dat was heel leuk”, zegt ze. Ze bevestigt dat haar lief graag taarten bakt en dat ze er heel dankbaar voor is. Als ze verliefd zou worden op een vrouw, dan zou ze kiezen voor Rihanna.

Verder komt de kijker te weten dat ze graag zingt in de douche, maar dat ze wel eigen nummers verzint, en heel veel mat make-up nog op gaat slapen. Ze eet graat spaghetti en wil op een dag kinderen. Hoewel ze Nederlandse roots heeft en mama Yolanda in haar kinderjaren Nederlands praatte tijdens bezoekjes aan het land, is Gigi de taal niet echt meester. “Nee”, zegt ze wanneer de reporter vraagt om iets te zeggen.