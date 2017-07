Hamilton en Vettel nek-aan-nek tijdens laatste oefensessie, Vandoorne tiende

Lewis Hamilton heeft tijdens de laatste oefensessie voor de GP van Groot-Brittannië de snelste tijd gereden. De Brit was een fractie sneller dan Sebastian Vettel. Stoffel Vandoorne reed de tiende tijd.

Voorafgaand aan de derde oefensessie voor de GP van Groot-Brittannië werd er regen voorspeld en die kregen we ook. Al van bij aanvang van de sessie druppelde het maar niet voldoende om meteen de intermediates of de regenbanden boven te halen. We kregen dus eerst nog rondjes op een droog circuit en met droogweerbanden.

Good morning from Silverstone! FP3 coming up shortly... and the drivers are preparing for rain ?? #BritishGP ???§ #F1 pic.twitter.com/xm2UMsBB1y — Formula 1 (@F1) July 15, 2017

Ongeveer halverwege de sessie liet Lewis Hamilton met 1:28.063 de absolute besttijd noteren. Kort daarna volgde Sebastian Vettel in de Ferrari met 1:28:095. Slechts 32 duizendsten (!) verschil tussen de twee titelrivalen die ook op het circuit van Silverstone dus aan elkaar gewaagd lijken.

Op een droge baan liet onze landgenoot Stoffel Vandoorne de tiende tijd noteren, meer dan een behoorlijk resultaat, aangezien hij daarmee ook teamgenoot Fernando Alonso achter zich liet.

Met nog iets meer dan een kwartier te gaan begon het serieus te regenen in Silverstone. Dat betekende meteen ook dat er geen rondetijden meer verbeterd werden.

Heel wat rijders maakten gebruik van die omstandigheden om de intermediate-banden te laten monteren. Het bood de rijders een ideale mogelijkheid om kennis te maken met de band en de moeilijke omstandigheden die het circuit bood. De opgedane ervaring kan immers later vandaag van pas komen tijdens de kwalificatie, al worden er dan normaal gesproken drogere weersomstandigheden verwacht.

Het belooft straks dan ook een spannende kwalificatie te worden waarbij Mercedes en Ferrari waarschijnlijk voor de polepositie zullen strijden. Hamilton en Vettel lijken alvast aan elkaar gewaagd.

1. L. Hamilton Mercedes 01:28.063 18

2. S. Vettel Ferrari 01:28.095 14

3. V. Bottas Mercedes 01:28.137 20

4. K. Raikkonen Ferrari 01:28.732 15

5. N. Hulkenberg Renault 01:29.480 14

6. D. Ricciardo Red Bull 01:29.612 15

7. R. Grosjean Haas 01:29.819 14

8. M. Verstappen Red Bull 01:29.904 13

9. F. Massa Williams 01:29.959 19

10. S. Vandoorne McLaren 01:30.088 19

11. F. Alonso McLaren 01:30.138 17

12. E. Ocon Force India 01:30.172 19

13. K. Magnussen Haas 01:30.270 15

14. J. Palmer Renault 01:30.302 16

15. S. Perez Force India 01:30.416 16

16. D. Kvyat Toro Rosso 01:30.504 20

17. C. Sainz Jr. Toro Rosso 01:30.515 19

18. P. Wehrlein Sauber 01:30.621 24

19. M. Ericsson Sauber 01:30.630 24

20. L. Stroll Williams 01:31.358 18

