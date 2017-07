Emma Meesseman en Washington Mystics knopen opnieuw aan met zege

Met 15 punten en 5 rebounds speelde Emma Meesseman een belangrijke rol in de 58-72 zege van haar team, de Washington Mystics vrijdagnacht bij Indiana Fever. Voor de Mystics is het hun elfde zege in negentien partijen.

De 24-jarige Meesseman trof het meeste raak in de partij. Naast haar 15 punten was ze ook nog goed voor drie assists en twee block-shots in dertig minutens speeltijd. Ze maakte ook drie fouten en leed drie keer balverlies. Washington Mystics zag vroeg in de partij al sterspeelster Elena Delle Donne uitvallen met een enkelblessure.

De Mystics maken een einde aan een reeks van drie nederlagen op rij (allen op verplaatsing) en bezetten nu de vijfde plaats in de WNBA, de tweede plaats in de Eastern Conference.

In hun volgende duel wacht zondag, opnieuw op verplaatsing, New York Liberty. Woensdag staat er opnieuw een thuiswedstrijd gepland, tegen Atlanta Dream.