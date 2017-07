Politieman gaat uit de bol tijdens optreden van heavymetalband

Een Britse politieman gaat momenteel de wereld rond nadat hij enthousiast uit de bol ging tijdens een optreden op een rockfestival. De man liet zich helemaal gaan tijdens het optreden van een coverband die de bekende gemaskeerde muzikanten van Slipknot nadoet. Volgens een collega van de man was “was het publiek er dol op” en toonde het opmerkelijke optreden een meer “menselijke kant” van politiemensen.

De agent was van dienst tijdens het Six Field Rock Festival in de Britse stad Northampton, maar kon zich niet langer bedwingen toen coverband Slipknowt het podium beklom. Terwijl de muzikanten op het instrumenten ramden, liet de man zich helemaal gaan en sloeg met zijn knuppel op een vat dat de drummer van de band in de lucht stak. Even later brulde de muziekminnende agent luidkeels mee op de tonen van het nummer ‘Duality’.

Een collega van de politieman verklaarde na het optreden dat de toeschouwers razend enthousiast waren. “Het publiek was er dol op”, zei de man tegen de lokale pers. “Het toonde gewoon een menselijkere kant van ons, in plaats van daar streng te staan met onze armen gekruist. Volgens mij is het leuk dat het publiek kan zien dat we daar zijn om van de muziek te genieten én hen te beschermen.”

De opmerkelijke video werd vorige zondag op sociale media gepubliceerd en werd intussen al honderdduizenden keren bekeken en gedeeld.