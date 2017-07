VIDEO. ‘Vapen’ veiliger dan roken? Elektronische sigaret ontploft in regen van vonken in metrostation

‘Vapen’ veiliger dan roker? Elektronische sigaret ontploft in regen van vonken in metrostation Video: Ruplty

Een Wit-Russische vrouw beleefde vrijdag de schrik van haar leven toen de batterij van haar elektronische sigaret ontplofte terwijl ze in een metrostation in Minsk liep. De vrouw stak eerst iets in haar handtas, maar moest verschrikt achteruit springen omdat er plots vlammen en vonken uit haar tas kwamen.

Het zogenaamde vapen, of het roken van een elektronische sigaret is erg in trek en zou volgens sommigen veiliger zijn dan gewone tabak roken. Deze Wit-Russische dame heeft nu wellicht een andere mening, nadat de batterij van haar e-sigaret plots ontplofte toen ze de metro wilde nemen.

De beelden van het schokkende incident werden vrijdag gepubliceerd door de vervoersmaatschappij van de metro in Minsk en tonen hoe de vrouw zich plots een hoedje schrikt nadat er vonken uit haar handtas vliegen. Ze gooit haar brandende tas snel op de grond en zet verschrikt enkele passen achteruit terwijl ze kijkt of ze geen brandwonden heeft opgelopen.

De brandende handtas werd uiteindelijk gedoofd door een agent in de metro, die onmiddellijk op onderzoek uitging toen hij de explosie hoorde. Nadat hij de vlammen doofde met zijn voet, onderzocht hij de smeulende restanten van de handtas, terwijl de vrouw even moest gaan zitten om te bekomen van de schrik.

Volgens persagentschap Ruptly, die de beelden van de ontploffing in handen kreeg, werken de meeste elektronische sigaretten op een lithium-ion-batterij. Die batterijen kunnen in bepaalde omstandigheden oververhitten door externe oorzaken, zoals zonlicht en kunnen ook in brand vliegen als ze te lang of met een verkeerde oplader worden opgeladen. Dit is echter erg zeldzaam, maar zou volgens het Amerikaanse agentschap voor brandbestrijding vaker voorkomen bij elektronische sigaretten door het ronde ontwerp van de batterij in die apparaten.