José Mourinho strooit met lof voor Lukaku: “We hadden nood aan een speler als Romelu”

José Mourinho kan het uitstekend vinden met Romelu Lukaku. Dat heeft de coach van Manchester United vrijdag laten optekenen tijdens een persconferentie in Los Angeles, waar de Red Devils zich momenteel klaarstomen voor het nieuwe seizoen.

Begin deze week bevestigde Manchester United de komst van de 24-jarige spits van de Rode Duivels, die op Old Trafford een vijfjarig contract ondertekende. United legde bijna 85 miljoen euro neer om Lukaku los te weken bij Everton.

Mourinho stelde op de persconferentie dat een targetman hoog op zijn lijstje stond en dat Lukaku door zijn indrukwekkende doelpuntenaantal in de Premier League op heel wat interesse kon rekenen. “Het was moeilijk om hem te strikken”, aldus de Portugees. “Natuurlijk zijn er andere goede spitsen, maar de Premier League is een erg specifieke omgeving. Die competitie is moeilijk voor spitsen. Normaal hebben ze tijd nodig om zich aan te passen. Maar Lukaku is al vijf seizoenen actief in de Premier League.”

Eerder coachte Mourinho Lukaku bij Chelsea, maar onder de Portugees kreeg de Rode Duivel weinig speelgelegenheid. “Nu komt hij op het juiste moment in zijn carrière bij een club terecht met andere verantwoordelijkheden”, vervolgde de coach van ManU. “Hij is nog altijd een jonge speler, maar hij heeft jaren ervaring in de Premier League en bij de Belgische nationale ploeg. Hij zal ook Champions League spelen, wat zijn belangrijkste motivatie was.”

“We hadden nood aan een targetman. Martial en Rashford zijn niet zo’n type. We hebben goede spelers, maar een targetman, een duidelijke nummer negen die zich op zijn gemak voelt in de box, dat is Romelu.”

Binnenkort weer met Zlatan?

Mourinho speelde naar eigen zeggen geen rol in de onderhandelingen tussen Everton en Manchester United. “Toen het bijna rond was, heb ik hem alleen opgebeld om hem te garanderen dat hij een belangrijke speler zal zijn in mijn team. Onze relatie is goed. Hij is beleefd. We hebben altijd een goed gevoel gehad bij elkaar en nu zijn we terug samen in een andere omgeving. Ik denk dat hij en Victor Lindelof hier lang zullen blijven.”

Lukaku draagt het rugnummer 9, dat vorig seizoen op het shirt van Zlatan Ibrahimovic prijkte. Over de Zweed had Mourinho nog verrassend nieuws. De 35-jarige spits heeft geen contract meer bij de Red Devils en revalideert bij de club van zijn zware kruisbandblessure. Maar volgens Mourinho is het “mogelijk” dat Ibrahimovic een nieuw contract tekent bij ManU. “Als het de beslissing is om te blijven en wachten tot december, eerder is hij niet fit, waarom zouden we dan niet wachten? We praten en wisselen ideeën uit.” Zaterdag speelt Manchester United een oefenwedstrijd tegen het LA Galaxy van Jelle Van Damme.