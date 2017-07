Bilzen - “We kregen op 3 februari de melding van de verdwijning van een 38-jarige vrouw”, reageert Dirk Claes, korpschef van politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst. “We zijn naar haar op zoek gegaan en hebben haar twee uur later gevonden.”

“De vrouw is uitgebreid verhoord over haar tijdsgebruik tijdens haar zogezegde verdwijning”, aldus Claes. Nadien werd Sandra N. ‘ontseind’, er was op dat ogenblik geen sprake van een misdrijf. De politie ...