Bondscoach Red Flames: “Kijken waar we Denemarken pijn kunnen doen”

De Red Flames zijn intussen in de laatste rechte lijn aangekomen in hun voorbereiding op het EK vrouwenvoetbal, dat zondag in Nederland van start gaat.

De Belgische voetbalsters verblijven sinds woensdag in het Nederlandse Rheden, op een boogscheut van Doetinchem. Daar nemen ze het zondagavond op de eerste speeldag in groep A op tegen Denemarken, een ervaren team dat vier jaar geleden nog halvefinalist was op het EK in Zweden. Maar de Red Flames klopten hen vorig jaar wel op de Algarve Cup in Portugal en dat opent perspectieven voor zondag. “Op de eerste plaats moeten we kijken waar we hen pijn kunnen doen”, vertelde bondscoach Ives Serneels vrijdag tijdens een persmoment in het teamhotel.

“Het is een sterk collectief, met heel wat individuele kwaliteiten. Hun beste speelsters mogen we niet al te veel aan de bal laten en zelf mikken we op een snelle omschakeling. We kennen hen goed, het is zeker geen nadeel dat we al vaak tegen hen gespeeld hebben. Bij een goeie prestatie van ons en een mindere prestatie van Denemarken moeten er zeker mogelijkheden zijn. Het doel is simpel: we willen winnen, maar ik zeg niet dat we moeten winnen.”

De Red Flames schreven geschiedenis door zich voor de eerste keer voor een groot toernooi te plaatsen, maar ook de bondscoach viert zijn debuut in Nederland. “Met de Cyprus Cup en de Algarve Cup hebben we al stevige toernooien gespeeld en daar leer je wel van. Daarnaast heb ik mij door mijn entourage laten inlichten wat betreft de voorbereiding op zo’n EK. Maar nu mag het stilaan beginnen. Na een lange voorbereiding zijn we er klaar voor, we willen voor de punten spelen. We zijn hier op het juiste moment op de juiste plaats aangekomen, dat gevoel overheerst bij mij.”