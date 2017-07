Tessa Wullaert ontbreekt op training Red Flames in Nederland

Tessa Wullaert verscheen vrijdagavond in het Nederlandse Rheden niet op het oefenveld voor de training van de Red Flames in de aanloop naar hun EK-opener van zondagavond (20u45 in Doetinchem) tegen Denemarken.

De sterspeelster van de Flames heeft een lang en zwaar seizoen achter de rug bij de Duitse topclub Wolfsburg en mag rusten met het oog op de wedstrijd van zondag in Doetinchem, zo bevestigde woordvoerder Brecht Schelstraete vrijdag aan Belga.

Voor het overige heeft bondscoach Ives Serneels niet al te veel blessurezorgen aan zijn hoofd, enkel achter de naam van Lorca Van De Putte staan nog vraagtekens. De speelster van het Zweedse Kristianstads heeft dinsdag een verrekking aan de knie opgelopen. Donderdag kreeg ze fitness en aquajogging voorgeschreven, vrijdagavond trainde ze individueel. Sarah Wijnants werd intussen opgeroepen en blijft bij de groep totdat er een definitieve beslissing omtrent Van De Putte genomen is. De bondscoach heeft nog tijd tot zondag - de dag van de eerste wedstrijd - om een geblesseerde speelster in zijn groep te vervangen. Heleen Jaques (schouder), Elke Van Gorp (bil) en Laura Deloose (rechtervoet) zijn hersteld van hun blessures. Zij werkten donderdag al een volledige training af en zijn in principe speelklaar voor de wedstrijd tegen de Denen.