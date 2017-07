Radar moet graf Vesalius vinden

ZakynthosDe langverwachte zoektocht naar het graf van Andreas Vesalius start in september. Het Griekse ministerie van Cultuur heeft Belgische archeologen toestemming gegeven om bodemonderzoek te doen op het Griekse eiland Zakynthos. Met behulp van sensoren en een bodemradar willen ze achterhalen waar de middeleeuwse Santa Maria delle Grazie-kerk stond die in 1953 door een aardbeving van de kaart werd geveegd. Wetenschappers zijn het er over eens dat de grondlegger van de anatomie daar in 1564 begraven werd.