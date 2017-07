Noor Vidts wordt vijfde in de zevenkamp op EK atletiek U23

Noor Vidts is op de tweede dag van het EK atletiek voor beloften in het Poolse Bydgoszcz als vijfde geëindigd in de zevenkamp. Ze totaliseerde 5.924 punten. Topfavoriete Hanne Maudens is ziek en bleef vrijdagochtend in bed. Van de vijf overige Belgen die vrijdag in actie kwamen, geraakten er vier een ronde verder.

De tweede dag van de zevenkamp begon meteen goed voor Noor Vidts. Ze stelde haar persoonlijk record in het verspringen gevoelig scherper tot 6m20, de derde prestatie van alle deelneemsters. Collega Hanne Maudens kon met koorts niet meer van start gaan. Het speerwerpen was met 32m72 geen overweldigend succes voor Vidts. Ze begon als zevende aan de afsluitende 800m.

Vidts kreeg het in de laatste rechte lijn van de 800m, in principe een van haar stokpaardjes, nog knap lastig. Ze eindigde als zesde in 2:15.42. Ze totaliseerde zo precies duizend punten minder dan haar persoonlijk record en sloot af als vijfde.

Polsstokspringer Ben Broeders, die als vierde van het EK vorig jaar in Amsterdam bij de grote jongens een van de favorieten is in Polen, bleef foutloos en plaatste zich met 5m25 vlotjes voor de finale. Dat deden ook hordelopers Margo Van Puyvelde en Nenah De Coninck bij de dames en Dylan Owusu bij de mannen. De drie traden aan in de reeksen van de 400 meter horden en lopen zaterdag de halve finales. Van Puyvelde zette met 57.27 de tweede tijd van alle deelnemers neer, De Coninck liep 57.78 ofwel de vijfde chrono. Dylan Owusu was met 50.97 goed voor de zesde tijd.

Vanessa Sterckendries ging eruit in de kwalificaties van het hamerslingeren. Met 61m75 kwam ze een kleine twee meter tekort voor de finale.