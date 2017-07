REACTIES. Barguil trots dat hij idool geklopt heeft, Team Sky geeft uitleg voor opmerkelijke tactiek

Met Warren Barguil heeft de Touretappe van Quatorze Juillet nog eens een Franse winnaar gekregen. “Ik ben vooral blij dat ik mijn idool Contador heb kunnen kloppen”, jubelde de bolletjestrui achteraf bij de camera’s van Sporza over zijn eerste ritzege.

“Het is buitengewoon op 14 juli te winnen”, reageerde winnaar Warren Barguil achteraf. “Ik werd ook goed geholpen door het grote scherm dat bij de finish stond. Daardoor kon ik zien wat Contador deed en de laatste bocht zo inpassen”, grijnsde de bolletjestrui. “Al wist ik vooraf wel dat ik de snelste van de vier was. Dat ik mee was met alle grote namen? Ja, ik beschouw dit als een groot persoonlijk succes. Zeker omdat ik Contador heb kunnen kloppen, want hij is toch een beetje mijn idool.”

Pauwels: “Landa is volgens mij afleidingsmanoeuvre”

“Dat was nog eens sport, he”, hijgde Serge Pauwels nog na een intense dertiende etappe. “Het verliep een beetje zoals verwacht. Niemand raakte echt ver weg voor de eerste klim en iedereen verviel in een tempo waarvan je weet dat je het twee uur kan aanhouden. Ik heb een paar keer proberen meespringen met de vluchters, maar het waren gewoon de beste klimmers die weg waren. Ik heb Contador wel zien aangaan, maar net op dat moment maakte ik een schakelfout. Ik bleef haperen toen ik naar het grote plateau moest gaan. Bij de afdaling had ik nog zo’n acht à negen seconden achterstand, maar toen was de volgende klim er ineens al. Zo bleef het de hele dag pompen of verzuipen. Iedereen reed voor wat hij waard was. Ach, al bij al ben ik wel tevreden over mijn koers.”

“De Tour is onvoorspelbaarder dan ooit. We hebben wel al een idee wie op het podium zal staan, maar nog niet in welke volgorde. Froome, Aru, Bardet en Uran lijken me nog steeds de beste kaarten te hebben. Er kan nog vanalles gebeuren, wat toch helemaal anders is dan de voorbije jaren toen Froome nog voor de laatste week iedereen al in een houdgreep nam. De opmars van Landa kan hele bepalend zijn. Ik zag Aru al heel vroeg in de koers helemaal geïsoleerd zitten, dat kan een enorm voordeel zijn voor Team Sky. Maar volgens mij is hun bedoeling niet de Tour te winnen – hun bedoeling is de Tour te winnen met Froome. Daarom denk ik dat Landa een afleidingsmanoeuvre kan zijn.”

Knaven: “Willen Astana en AG2R onder druk zetten met Landa”

Ploegleider Servais Knaven van Team Sky bracht duiding bij de tactiek van de Britse renstal, dat verrassend Mikel Landa in het offensief stuurde. “Hij stond goed in het klassement. Als Quintana of Contador demarreerde, moest hij mee zijn”, vertelde de Nederlander. “Op deze manier willen we de druk op Astana, AG2R en de andere ploegen die goed staan in het klassement opvoeren.” Bij Sky hadden ze ook gezien dat Chris Froome op gegeven moment zelf ging jagen terwijl Landa in de kopgroep zat. “Tja, je bent natuurlijk met twee dingen bezig. Enerzijds wil je Landa zo hoog mogelijk positioneren in het klassement om daar eventueel bij een volgende etappe voordeel uit te halen, anderzijds probeerde Chris natuurlijk zelf de gele trui terug te pakken.”

Sky heeft natuurlijk het grote voordeel dat het qua ploeg veel sterker staat rond Chris Froome dan Astana rond Fabio Aru. “Aan de ene kant geeft ons dat een moreel overwicht, maar aan de andere kant is dat ook gewoon heel moeilijk koersen. Moet je dan meteen de aanval zoeken? We moeten ons ervoor hoeden om dan te overmoedig te gaan koersen. Maar Astana is niet zo sterk als wij in de bergen. Dat kan de komende anderhalve week nog zijn rol spelen.”

Knaven kwam ook nog even terug op de verrassende terugval van Froome van gisteren. “Ik denk dat hij minder was dan verwacht. Het was ook wel op een specifieke aankomst. Maar ik ben blij dat ik hem vandaag de aanval zag opzoeken, ik denk dat hij zichzelf daarbij ook een beetje bevestiging gegeven heeft.”

Froome: “Voel me beter dan gisteren”

Ook Sky-kopman Chris Froome zelf kwam nog even terug op het minidebacle van een dag eerder. “Gisteren was een moeilijke dag voor mij in de finale”, was de Britse Keniaan eerlijk.”Maar ik voel me beter nu. We hebben vandaag een beetje gespeeld met onze ploeg omdat we wisten dat Landa niet ver stond in het klassement. Hij was heel sterk vandaag. Dit is een perfect scenario voor ons.”

Wellens: “Had de benen niet om met besten mee te gaan”

De etappe draaide uit op een teleurstelling voor onze landgenoot Tim Wellens. Die kwam in één van de laatste groepen over de meet. “Ik had niet de benen om met de besten mee te gaan”, vertelde de Limburger. “Dat is me spijtig genoeg al een paar keer overkomen deze Tour. Ik hoop dat ik één van de komende dagen wel goede benen heb en kan meegaan, maar besef ook dat mijn kansen aan het slinken zijn. Ik kan me wel optrekken aan de momenten dat het wel goed gaat. Die zijn er wel degelijk, alleen duren ze niet zo lang. Dat is vervelend. Het is hopen dat dat de komende dagen betert.”

Alberto Contador: “Moeilijke Tour”

“Dit is een moeilijke Tour voor mij op alle niveaus. Ook mentaal had ik het niet makkelijk”, aldus Alberto Contador. “Ik dacht dat ik goed voorbereid naar hier was gekomen, maar dat viel toch tegen de voorbije weken. Ik probeer elke dag om beter en beter te worden. En dat zou dan moeten leiden tot een etappezege, maar dat wordt niet makkelijk. Anderzijds ga ik er voor blijven vechten, ik ga alles geven tot het einde.”

Romain Bardet: “Landa in de gaten houden”

“Spijtig dat er vandaag zo tactisch gekoerst werd door de favorieten”, vond Romain Bardet na de finish. “Ik had graag nog eens voor de ritzege gestreden. Maar de mannen van de tweede rij mochten gewoon weglopen. Landa wordt wel een gevaarlijke renner om in de gaten te houden. Vandaag heb ik ervoor gekozen om gewoon te volgen.”