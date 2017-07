Er is een Barbie-collectie en die is niet voor watjes

Online webshop Missguided werkte samen met Barbie en lanceerde een vrouwelijke kledingcollectie geïnspireerd op de plastieken pop. Eentje met veel roze, maar ook wel eentje met ballen.

Barbie houdt duidelijk van roze maar ook van stoere outfits. Online webshop Missguided en Barbie lanceren een kledingcollectie van 43 stuks. In het assortiment zitten shorts, badpakken, topjes, accessoires en ook heel wat stoere items zoals oversized jeansjassen, sweaters en legerprints.



'Barbie girls in a barbie world' hebben dus duidelijk ballen en kleden zich graag stoer, als je deze kledingcollectie bekijkt. De modellen zien er in elk geval een pak minder lief en girly uit dan de plastieken poppen waar we jaren mee hebben gespeeld.