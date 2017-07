Jongens op motorfiets plegen vier zuuraanvallen in Londen

In het oosten van Londen hebben onbekenden op vier verschillende plaatsen zuuraanvallen uitgevoerd. De politiedienst Scotland Yard voert een onderzoek. In de loop van de dag werden twee verdachten opgepakt, jongens van respectievelijk 15 en 16 jaar.

De twee daders reden rond op een brommer in het oosten van de Britse hoofdstad. Binnen anderhalf uur belaagden ze op vier verschillende plaatsen mensen met een zuur. Toevallige passanten kregen daarbij de substantie in het gelaat. De vijf slachtoffers werden naar het ziekenhuis overgebracht, een van hen is er erg aan toe.