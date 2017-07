Dat belooft voor morgen in 'zijn' Rodez! Van Avermaet: "Ik heb superbenen"

Twee jaar geleden versloeg Greg Van Avermaet in Rodez Peter Sagan en pakte hij zijn eerste Tourzege. “Het was een kantelpunt in mijn carrière”, zegt de kopman van BMC, “ik zou maar al te graag opnieuw willen scoren in Rodez.”

De aankomst in Rodez is dezelfde als twee jaar geleden, op de top van de Côte de Saint-Pierre, een helling van slechts 570 meter, maar wel gemiddeld 9,6 procent. Timing is er van het grootste belang en de renners hebben ook al twee weken Tour in de benen. Wie nog wat punch in de benen heeft, is hier in het voordeel. “Die zege betekende voor mij heel wat”, blikte Van Avermaet voor de start van de Tour nog even terug. “Van een renner van net-niet werd ik een winnaar en het zou wel mooi zijn moest ik er opnieuw winnen.”

Sindsdien won Van Avermaet de Omloop het Nieuwsblad en Tirreno-Adriatico in 2016, opnieuw een rit in de Tour in Lioran, waar hij ook drie dagen de gele trui droeg en kroonde hij zich tot olympisch kampioen. Dit jaar mocht hij opnieuw juichen in de Omloop Het Nieuwsblad, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem, Parijs-Roubaix en graaide hij twee ritzeges en de eindzege mee in de Ronde van Luxemburg. Van Avermaet waagde zijn kans in de rit naar Longwy, een finish op zijn maat, maar daar was Sagan aan het feest. Daags nadien vloog de tweevoudige wereldkampioen uit de Tour en stegen de kansen van de Waaslander op zege bij een finish zoals in Rodez. Bovendien is hij na het uitvallen van Richie Porte de enige kopman in het team en zal de volledige ploeg in zijn dienst rijden.

“Rodez is een doel”, zegt hij. “Dat kan ik niet ontkennen. Ik heb er al eens gewonnen en wil dat graag opnieuw doen. Sagan is nu uitgesloten uit Tour en dat betekent dat met Bora-Hangsgrohe een ploeg minder zal rijden om alles bij elkaar te houden. Anderzijds: je moet niet meer voorbij Sagan. Dat scheelt een stuk, maar er zijn nog genoeg andere sterke renners in het peloton die het daar tegen mij zullen opnemen. Zoveel verandert het niet voor mij. Het is niet dat ik ‘hoera’ schreeuwde toen Sagan werd uitgesloten. Het is niet leuk natuurlijk. Ik win liever met Sagan achter mij op de foto (lacht). Overigens heb ik Rodez aangestipt, maar als het daar niet lukt, dan is er zondag misschien nog de rit naar Le Puy-en-Velay. Al zat dat op de limiet zijn omdat er toch heel wat klimwerk op de plank ligt.”