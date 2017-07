Madonna sneert naar Whitney Houston en Sharon Stone in geheime brief

Een brief die de Amerikaanse popster Madonna schreef in de jaren 90 wordt binnenkort geveild en brengt opmerkelijke details aan het licht. De ‘Material Girl’ maakt duidelijk dat ze geen fan is van het werk van wijlen Whitney Houston en actrice Sharon Stone.

In de vroege jaren 90 pende Madonna haar frustraties neer aan acteur en lover John Enos. Ze laat hem weten dat ze de laatste tijd niet goed in haar vel zit, maar dat ze nog liever sterft dan in de schoenen te staan van Whitney Houston en Sharon Stone.

“Het is zo frustrerend om te lezen dat Whitney Houston de muziekcarrière heeft die ik wilde en dat Sharon Stone de filmcarrière heeft die ik nooit zal hebben. Het is niet dat ik in hun plaats wil staan. Integendeel, ik ga nog liever dood. Ze zijn zo verschrikkelijk middelmatig en ze worden altijd genoemd als een soort maatstaf om me te vernederen”, staat er.

Elvis

Verder treedt Madge in detail over eerdere projecten die veel kritiek uitlokten. “Alles wat ik doe is zo origineel en uniek en ik leg er zoveel van mezelf in, zoals in mijn boek en mijn album. Maar het heeft me enkel pijn opgeleverd. Ik heb mensen zo kwaad gemaakt dat ze me straffen. Ze leggen me zowaar het zwijgen op en laten me in een hoekje zitten. En dat terwijl andere, minder interessante en spannende mensen de voordelen ondervinden van de weg die ik voor hen heb geplaveid. Misschien is dit wel wat zwarte mensen voelden toen Elvis wereldberoemd werd”, schrijft ze nog.

Veiling

De brief, waarvan het bestaan tot voor kort niet was geweten, wordt volgende week geveild via de veilingsite Gotta Have Rock and Roll en zal volgens kenners rond de 5.000 dollar (4.400 euro) opleveren. Eerder deze maand stond Madonna ook al in de schijnwerpers omdat ze door rapper Tupac gedumpt werd in een liefdesbrief. Ook dat exemplaar wordt geveild op de New Yorkse site.