Real Madrid legt 15 miljoen neer voor ster van EK voor beloften

Real Madrid heeft vrijdag de transfer van middenvelder Dani Ceballos aangekondigd. Ceballos komt over van Real Betis Sevilla en tekende in het Santiago Bernabeu-stadion een contract voor zes seizoenen. Ceballos zal later op de middag (om 13u00) voorgesteld worden aan het Madrileense publiek. Met de transfer zou zo’n 15 miljoen euro gemoeid zijn.

De 20-jarige Ceballos begon met voetballen bij grote rivaal Sevilla FC, maar doorliep nadien de jeugdopleiding van Real Betis. In april 2014 maakte hij zijn debuut in het groenwitte shirt van de club. Na 105 wedstrijden in het eerste elftal van de club verlaat Ceballos Andalusië nu voor Madrid.

De middenvelder maakte vorige maand indruk op het EK onder 23 jaar in Polen. Ceballos haalde met Spanje de finale, die het met 1-0 verloor van Duitsland, en werd zelf uitgeroepen tot Speler van het Toernooi.