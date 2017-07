“De Tour winnen is geen levensdoel voor mij”

Vandaag is het Quatorze Juillet. La fête nationalede la République française. Al deed Romain Bardet (26) gisteren allicht een dag vroeger dan voorzien vele champagneflessen open ploppen in Frankrijk. De nummer drie van het algemeen klassement won namelijk voor het derde jaar op rij zijn Touretappe. De grote hoop van de Franse natie nodigde zijn gewezen windscherm Johan Vansummeren uit voor een openhartige babbel. Uitzonderlijk vond die ontmoeting plaats in het rennershotel van AG2R-La Mondiale.