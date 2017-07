Geen kinderopvang? Daar is de burenopvang!

Heusden-Zolder - Eén week zelf voor opvang zorgen en drie weken gratis kinder­opvang in ruil krijgen. Dat is het opvangsysteem dat vier werkende gezinnen uit de Heidestraat in de wijk Barreberg deze zomer uitdokterden. Ze vonden immers amper betaalbare opvang voor hun kroost tijdens de zomervakantie. En de kinderen? Die vinden het fantastisch.

In de tuin van Marjolein Liefsoens (32), één van de vier mama’s die de burenopvang mee organiseert, springen de kinderen op de trampoline en spelen ze tikkertje in de tuin. “Het begon allemaal toen we ...