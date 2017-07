Dit werd ontdekt bij inval in hotel van ‘The Sky is the Limit’-broers

De Nederlandse autoriteiten hebben meerdere overtredingen vastgesteld bij de inval woensdagochtend in hotel Elderschans van de broers Azimi, ­bekend van het tv-programma The Sky Is the Limit.

De politie trof een 18-jarige jongen uit Egypte aan die illegaal in Nederland verbleef. De jongeman wordt meteen het land uitgestuurd. Onderzoek moet uitwijzen of hij in onderaanneming werkte voor de broers.

Er werden ook bouwkundige tekortkomingen geconstateerd en gebreken op vlak van voedselveiligheid, hygiëne en temperatuur. Salar Azimi (34) noemt de inval “Koreaanse toestanden”.