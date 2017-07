“Pozuelo werkt keihard”

De vierde stagedag in Garderen stond in het teken van recuperatie, ontspanning en kracht. Daarbij werd zelfs een spelletje drie-op-een-rij met verschillend gekleurde shirts niet geschuwd. Sportpark De Westeneng is - dixit coach Albert Stuivenberg - “de prefecte locatie voor deze intensieve trainingsweek. We hebben hier de ruimte en de rust die nodig is. Prettig is dat we er ook de internationals bij hebben. Hun aanwezigheid en de instroom van Ingvartsen zijn van groot belang om het proces dat we hebben opgestart, op een goeie manier verder te zetten.”

Tijdens de voormiddagtraining ontbraken kersverse aanwinst Marcus Ingvartsen en Thomas Buffel. In de vooravond waren beiden wel van de partij. Doelman Danny Vukovic moest ’s ochtends afhaken door een dijletsel, maar beeldvorming bracht niks ernstigs aan het licht.

Opvallende vaststelling ook: Alejandro Pozuelo werkte een deel van de eerste oefensessie af met de groep. Zijn herstel verloopt traag maar gestaag. “Bovendien zie ik dat hij keihard werkt”, aldus Stuivenberg. “Het is geen speler die er ongelukkig bijloopt of er niet met zijn gedachten bij is. Hij heeft in de media aangegeven dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. Geen probleem. Maar hij weet ook dat de club hem nu niet wil laten gaan. Dus heeft hij er alle belang bij om zich positief op te stellen en dat doet hij.”