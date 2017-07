Man van Aziatische afkomst slachtoffer van racisme in Genkse frituur

Genk - “Nummer 29 of 19?” Tae-Yoon Michielsens, een Vlaming van Zuid-Koreaanse afkomst, was compleet verbouwereerd toen de uitbater van een frituur in Genk hem woensdag vroeg welk nummertje hij op de menukaart van de Chinees was. De Antwerpenaar recenseert frietkoten en was in Genk om foto’s te nemen van een frituur. Michielsens postte het voorval integraal op Twitter, waar het massaal gedeeld werd.

“Ik wist niet goed hoe te reageren”, zei Michielsens donderdag op het VRT-nieuws. “Ik wilde een confrontatie uit de weg gaan.” Dus hield hij maar zijn mond.

De friturist liet het daar niet bij. Michielsens: “Op een gegeven moment hoorde ik de man tegen een klant zeggen: Zo zie je maar, je hebt geen diploma nodig om werk te vinden. Wat bijscholing is voldoende.”

Het bericht werd meer dan zeshonderd keer gedeeld op Twitter. Ook de stad Genk betreurt het voorval en roept Michielsens op om klacht in te dienen. “Het is ongehoord dat anno 2017 zich zulke voorvallen nog voordoen”, klinkt het bij de stad. “Racisme moet streng bestraft worden. Daarom raden we hem aan om naar Unia te stappen, het gelijkekansencentrum, zodat we op gepaste wijze kunnen optreden. Al zouden wij het nog beter vinden mochten beide partijen met elkaar een gesprek aangaan.”