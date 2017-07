Riemst / Tongeren -

In Vroenhoven is donderdag de 38-jarige Sandra N. opgepakt. Zij wordt verdacht van een moord die in januari werd gepleegd op de 82-jarige Rini Ansems, beter bekend als ‘oma Rini’ uit de Maastrichtse wijk Wolder. De Riemstse zou de vrouw hebben beroofd en doodgestoken.